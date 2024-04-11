Lufthansa не будет летать из Франкфурта-на-Майне в Тегеран до 13 апреля

Lufthansa не будет летать из Франкфурта-на-Майне в Тегеран до 13 апреля

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов из Франкфурта-на-Майне в иранскую столицу Тегеран и обратно с 11 до 13 апреля.

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