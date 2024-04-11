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Lufthansa не будет летать из Франкфурта-на-Майне в Тегеран до 13 апреля

Lufthansa не будет летать из Франкфурта-на-Майне в Тегеран до 13 апреля Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов из Франкфурта-на-Майне в иранскую столицу Тегеран и обратно с 11 до 13 апреля.
Инфраструктура
11 апреля 2024 г. 14:04
Lufthansa не будет летать из Франкфурта-на-Майне в Тегеран до 13 апреля

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов из Франкфурта-на-Майне в иранскую столицу Тегеран и обратно с 11 до 13 апреля.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила представитель перевозчика.

"Подтверждаем, что полеты приостановлены включительно до субботы, 13 апреля", - отметили в компании.

Такое решение принято на фоне "ситуации с безопасностью" на Ближнем Востоке. Авиакомпания хочет избежать ситуации, при которой членам экипажа после вечерних рейсов пришлось бы ночевать в Тегеране.

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