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Lufthansa нарастила квартальную выручку более чем вдвое

Lufthansa нарастила квартальную выручку более чем вдвое Deutsche Lufthansa AG во втором квартале 2022 года получила положительную прибыль до вычета налоговых и процентных выплат и нарастила выручку более чем вдвое. Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в предварительном финансовом от
Инфраструктура
15 июля 2022 г. 20:37
Lufthansa нарастила квартальную выручку более чем вдвое

Deutsche Lufthansa AG во втором квартале 2022 года получила положительную прибыль до вычета налоговых и процентных выплат и нарастила выручку более чем вдвое. Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в предварительном финансовом отчете авиакомпании.

Она зафиксировала EBIT в диапазоне 350-400 млн евро. Во втором квартале предыдущего года Lufthansa получила отрицательную EBIT в размере 827 млн евро.

Выход показателя на прибыльный уровень был обеспечен за счет роста сегмента грузовых авиаперевозок. Показатели пассажироперевозок начали улучшаться, но по-прежнему остаются на негативном уровне, отметила компания.

Квартальная выручка выросла до 8,5 млрд евро с 3,2 млрд евро годом ранее.

Скорректированный показатель свободного денежного потока составил около 2 млрд евро по сравнению с 382 млн евро в прошлом году. Чистый долг авиаперевозчика, как ожидается, сократится на 2 млрд евро.

Lufthansa опубликует окончательную отчетность 4 августа.

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