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Lufthansa договорилась о приобретении миноритарного пакета акций ITA Airways

Lufthansa договорилась о приобретении миноритарного пакета акций ITA Airways Германская авиакомпания Lufthansa приобретет 40% акций авиакомпании ITA Airways более чем за 300 млн евро. Соответствующее соглашение между авиаперевозчиком и Министерством экономики и финансов Италии, которому в настоящий момент принадлежит 100% акций IT
Инфраструктура
24 мая 2023 г. 16:23
Lufthansa договорилась о приобретении миноритарного пакета акций ITA Airways

Германская авиакомпания Lufthansa приобретет 40% акций авиакомпании ITA Airways более чем за 300 млн евро. Соответствующее соглашение между авиаперевозчиком и Министерством экономики и финансов Италии, которому в настоящий момент принадлежит 100% акций ITA Airways, будет подписано 25 мая.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Corriere della Sera.

Lufthansa рассчитывает в будущем увеличить свою долю до 90% акций. Как пишет издание, германская компания, вероятно, приобретет еще 50-55% акций примерно за 500 млн евро в первой половине 2026 года. Таким образом, у итальянского министерства останется от 5 до 10%.

При этом сделка должна быть одобрена антимонопольным органом ЕС, что может подразумевать до четырех месяцев проверок.

27 января Минфин Италии и Lufthansa подписали письмо о намерениях по поводу приобретения миноритарного пакета акций авиакомпании ITA Airways.

ITA Airways, принадлежащая итальянскому Министерству экономики и финансов, была основана в октябре 2021 года на базе формально завершившей свое существование компании Alitalia, которая на протяжении двух десятилетий испытывала финансовые трудности.

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