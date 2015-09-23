​Лоукостеру "Победа" отказано в допуске на полеты в Азербайджан

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Лоукостеру «Победа», являющемся стопроцентной дочерней компанией «Аэрофлота», отказано в выдаче допуска на полеты в 15 стран.

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Согласно документу, лоукостеру отказано в допуске на полеты в Азербайджан, Болгарию, Испанию, Израиль, Италию, Францию, Кубу, Иорданию, Латвию, Эстонию, Нидерланды и Венгрию. В документе также говорится, что «Победа» была намерена пользоваться допуском в период с 17 сентября 2015 года по 14 мая 2016 года.