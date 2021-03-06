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Лоукостер Buta Airways возобновит полеты в Киев

Лоукостер Buta Airways возобновит полеты в Киев Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways возобновит авиасообщение из Баку в столицу Украины - Киев. Специальные рейсы по маршруту Баку-Киев-Баку планируются к выполнению с 1 апреля.
Инфраструктура
6 марта 2021 г. 21:12
Лоукостер Buta Airways возобновит полеты в Киев

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways возобновит авиасообщение из Баку в столицу Украины - Киев. Специальные рейсы по маршруту Баку-Киев-Баку планируются к выполнению с 1 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Buta Airways.

Полеты будут осуществляться в киевский аэропорт «Борисполь» (IATA: KBP). Частота рейсов составит два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Таким образом, с апреля рейсы по данному маршруту Национальный авиаперевозчик Азербайджана будет выполнять только своим низкобюджетным брендом - авиакомпанией Buta Airways.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер».

Так, тариф «Стандарт» (от 55 евро) допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см. Тариф «Супер» (от 75 евро) включает в себя провоз багажа весом не более 23 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 118 см.

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

В качестве ручной клади на борт самолета можно провозить только дамскую сумку, мужской портфель, сумку для портативного компьютера (при использовании по назначению) и детское питание. Другой вид ручной клади, в том числе покупки из магазинов Duty Free, запрещены.

Билеты на рейсы по маршруту Баку-Киев-Баку доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Указанные рейсы в период пандемии будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Киев следует:

- иметь право въезда на территорию Украины. Правила въезда в Украину в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/ukraine

- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics.

Пассажирам рейса по направлению Киев-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan.

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации.

Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Киеве можно также ознакомиться на этой странице https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan. По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.

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Версия на азербайджанском языке "Buta Airways" Kiyevə uçuşları bərpa edir

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