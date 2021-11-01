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Лондон признали лучшим городом в Европе для инвестиций в недвижимость

Лондон признали лучшим городом в Европе для инвестиций в недвижимость Самым привлекательным городом для инвесторов и бизнесменов аналитики Henley Partners признали Лондон.
Инфраструктура
1 ноября 2021 г. 16:31
Лондон признали лучшим городом в Европе для инвестиций в недвижимость

Самым привлекательным городом для инвесторов и бизнесменов аналитики Henley & Partners признали Лондон.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в целом H&P сравнила 25 городов, в которых действуют программы «Вид на жительство за инвестиции», с точки зрения безопасности, недвижимости, инфраструктуры и других параметров.

Аналитики консалтинговой компании Henley & Partners (H&P) выпустили «Индекс городов в мире», где проанализировали с точки зрения удобства ведения бизнеса и жизни 25 городов, у которых есть действующие программы предоставления вида на жительство за инвестиции.

В топ-10 самых привлекательных городов вошли: Лондон (705,7 балла), Нью-Йорк (666,6), Сидней (647,1), Сингапур (644,7), Цюрих (619,3), Лос-Анджелес (614,7), Барселона (598,4), Гонконг (584,9), Вена (570,8) и Торонто (568).

Наименее привлекательными городами, в которых есть программы «ВНЖ за инвестиции», оказались Куала-Лумпур (398,2), Порт-Луи (400,5) и Бангкок (402,6).

Анализируя только города, в которых действуют такие программы, H&P хотела сравнить страны, стремящиеся таким образом «привлекать международный капитал и таланты».

В рейтинге приводится по одному городу от каждой страны, только США представляет два города — Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Результат каждого города складывается из баллов по десяти категориям, в частности учитывается благосостояние, образование и безопасность.

С точки зрения программ «ВНЖ за инвестиции» лидерами рейтинга стали Лиссабон и Вена. Сразу по трем параметрам — мерам безопасности от COVID-19, благосостоянию и инфраструктуре — лидирует Сингапур. Цюрих занял первое место по двум пунктам — по здравоохранению, а также по политической и экономической стабильности. Лидером с точки зрения налогообложения оказался Дубай, образования — Нью-Йорк, недвижимости — Лондон, безопасности — Сидней.

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