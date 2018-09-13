Логистический центр "Абшерон" представлен на международной конференции в Тбилиси

Тбилиси. 13 сентября. REPORT.AZ/ Новый азербайджанский логистический центр "Абшерон" был представлен на 5-ой международной конференции "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018" в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, директор логистического центра Зия Агаев выступил на мероприятии с презентацией и видеороликом о центре.

Он отметил, что центр был открыт 13 августа этого года и предназначен для приема всех видов сухогрузов. "Ежегодно центр в состоянии принимать 11 млн тонн грузов. Площадь центра планируется расширить до 65 гектаров к концу 2019 года".

З.Агаев сообщил, что логистический центр "Абшерон" создан за счет частных инвестиций.

"Расположение центра по маршруту Баку-Тбилиси-Карс и другим маршрутам имеет много преимуществ. После того как центр заработает в полную силу, станет возможным осуществление импортно-экспортных и транзитных операций с соседними странами".

В своем выступлении он рассказал об основных показателях, возможностях, преимуществах и услугах логистического центра.