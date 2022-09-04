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Логистическая компания Европы, Азии и Южной Америки разработала проект, связанный с Азербайджаном

Логистическая компания Европы, Азии и Южной Америки разработала проект, связанный с Азербайджаном «Rhenus Logistics», известная немецкая логистическая компания, работающая в Европе, Азии и Южной Америке, подготовила генеральный проект для Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.
Инфраструктура
4 сентября 2022 г. 08:13
Логистическая компания Европы, Азии и Южной Америки разработала проект, связанный с Азербайджаном

Известная немецкая логистическая компания Rhenus Logistics, работающая в Европе, Азии и Южной Америке, подготовила генеральный проект для Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил генеральный директор компании Тобиас Барс.

"Мы видим будущее турецкой экономики, потому что это интересный рынок производства и торговли, а также в центре других цепочек поставок. Намерены соединить Казахстан, Азербайджан, Грузию с Турцией", - сказал он.

"Турция - наиболее подходящее место для морских или наземных перевозок. Географически находится в подходящем положении, здесь имеется сильная и высококвалифицированная рабочая сила с точки зрения производительности и производства", - подчеркнул Тобиас Барс.

Гендиректор Rhenus Logistics сказал, что наличие близких производственных центров и высокого уровня логистики с точки зрения расстояния становится все более важным, и по этой причине он вложил значительные средства в этот проект.

Отметим, что семейная компания Rhenus Logistics, основанная в 1912 году, работает в 52 странах мира в сфере логистики. В 2021 году выручка компании, в которой работает около 40 000 сотрудников, составила 7 миллиардов евро. В этом году ее товарооборот прогнозируется на уровне 8 миллиардов евро.

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