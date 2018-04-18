Ликвидируется автобусная остановка близ станции метро "Кёроглу"

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Началась реализация мер по устранению наблюдаемого в вечерние часы хаотического движения, а также пробок около пирамидального выхода метростанции "Кероглу" в направлении от центра города до аэропорта.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, уже начаты работы по огорождению этой территории металлическими ограждениями.

По завершении этих работ находящаяся здесь автобусная остановка будет ликвидирована. Тем самым на территории будет обеспечено непрерывное движение транспорта, предотвращено образование пробок.

Автобусы, следующие из транспортного хаба - Центра обмена транспортом "Кёроглу" в близлежащие села и поселки, не будут останавливаться перед пирамидальным выходом метростанции. В связи с этим перевозчикам сделано предупреждение. Пассажирам рекомендуется пользоваться услугами соответствующих перевозчиков непосредственно в ЦОТ "Кёроглу".

Отметим, что автобусная остановка будет ликвидирована 21 апреля.