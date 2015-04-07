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    В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" произошли структурные изменения

    Сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства остались без работы

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" произошли структурные изменения.

    Как сообщает Report, по решению Кабинета министров ликвидировано Управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) структуры.

    Ликвидированное управление передано в подчинение Исполнительной власти города Баку.

    Отметим, что в результате ликвидации управления сотрудники учреждения остались без работы.

    Комментируя вопрос, в Департаменте по административной работе и связям с общественностью ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" сказали, что работники уволились, так как данное управление уже не находится на балансе структуры: "Некоторые сотрудники по мере возможности трудоустроены, однако некоторые из них остаются без работы".

    По информации, в результате ликвидации УЖКХ без работы остались более 30-ти человек. 

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