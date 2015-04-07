Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" произошли структурные изменения.

Как сообщает Report, по решению Кабинета министров ликвидировано Управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) структуры.

Ликвидированное управление передано в подчинение Исполнительной власти города Баку.

Отметим, что в результате ликвидации управления сотрудники учреждения остались без работы.

Комментируя вопрос, в Департаменте по административной работе и связям с общественностью ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" сказали, что работники уволились, так как данное управление уже не находится на балансе структуры: "Некоторые сотрудники по мере возможности трудоустроены, однако некоторые из них остаются без работы".

По информации, в результате ликвидации УЖКХ без работы остались более 30-ти человек.