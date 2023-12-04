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Ли Шань: Китай и Азербайджан могут сыграть важную роль в восстановлении Шелкового пути

Ли Шань: Китай и Азербайджан могут сыграть важную роль в восстановлении Шелкового пути Китай вместе с Азербайджаном могут сыграть важную роль в восстановлении исторического Шелкового пути.
Инфраструктура
4 декабря 2023 г. 16:16
Ли Шань: Китай и Азербайджан могут сыграть важную роль в восстановлении Шелкового пути

Китай вместе с Азербайджаном могут сыграть важную роль в восстановлении исторического Шелкового пути.

Об этом сказал Report член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ли Шань.

"Азербайджан – одна из стран, расположенных на историческом Шелковом пути. По этой причине Азербайджан является важным стратегическим партнером в регионе Центральной Азии, и занимает особое место в реализации проекта Шелкового пути. Кроме того, Китай и Азербайджан могут сыграть важную роль в восстановлении древнего Шелкового пути", - сказал он.

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Версия на английском языке Chinese official: Together with Azerbaijan, we must restore historical Silk Road
Версия на азербайджанском языке Çin rəsmisi: "Azərbaycan ilə birlikdə tarixi İpək Yolunu bərpa etməliyik"

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