Ли Шань: Китай и Азербайджан могут сыграть важную роль в восстановлении Шелкового пути

Китай вместе с Азербайджаном могут сыграть важную роль в восстановлении исторического Шелкового пути.

Китай вместе с Азербайджаном могут сыграть важную роль в восстановлении исторического Шелкового пути.

Об этом сказал Report член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ли Шань.

"Азербайджан – одна из стран, расположенных на историческом Шелковом пути. По этой причине Азербайджан является важным стратегическим партнером в регионе Центральной Азии, и занимает особое место в реализации проекта Шелкового пути. Кроме того, Китай и Азербайджан могут сыграть важную роль в восстановлении древнего Шелкового пути", - сказал он.