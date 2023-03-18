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Летом рейсы из Санкт-Петербурга в Азербайджан будут осуществлять три авиакомпании

Летом рейсы из Санкт-Петербурга в Азербайджан будут осуществлять три авиакомпании В летние месяцы рейсы из Санкт-Петербурга в Гянджу и Баку будут осуществлять три авиакомпании - "Азербайджанские авиалинии", Utair и "Россия".
Инфраструктура
18 марта 2023 г. 13:13
Летом рейсы из Санкт-Петербурга в Азербайджан будут осуществлять три авиакомпании

В летние месяцы рейсы из Санкт-Петербурга в Гянджу и Баку будут осуществлять три авиакомпании - "Азербайджанские авиалинии", Utair и "Россия".

Как сообщает Report со ссылкой на российскую прессу, информацию распространила пресс-служба аэропорта Пулково.

Рейсы будут выполняться в обоих направлениях. При этом количество авиарейсов увеличится до 12 в неделю.

Прямые рейсы AZAL и авиакомпания "Россия" начинают с марта. Так, с 19 марта "Азербайджанские авиалинии" будут осуществлять авиарейсы из Санкт-Петербурга в Гянджу один раз в неделю, по воскресеньям. Рейсы из Санкт-Петербурга в Баку авиакомпания "Россия" будет выполнять два раза в неделю, по вторникам и пятницам.

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