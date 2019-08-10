Летевший из Измира в Баку самолет совершил вынужденную посадку в Гяндже

Пассажирский самолет J2 9042, принадлежащий дочерней компании ЗАО "Азербайджанские авиалинии", лоукостеру Buta Airways, совершил вынужденную посадку в Гянджинском международном аэропорту при выполнении рейса Измир-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

В информации сообщается, что причиной этому послужило ухудшение самочувствия одного из пассажиров (повышение артериального давления). Поэтому капитан воздушного судна принял решение о вынужденной посадке. Авиалайнер успешно приземлился в Гяндже в 13:42 по местному времени. Пассажиру оказана срочная медпомощь.

Ожидается, что самолет со 102 пассажирами в ближайшие минуты вновь продолжит полет.