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Летевший из Баку в Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем

Летевший из Баку в Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-075 Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Стамбул, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам (проблема в системе кондиционирования).
Инфраструктура
10 июля 2024 г. 16:24
Летевший из Баку в Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-075 Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Стамбул, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам (проблема в системе кондиционирования).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines, самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 16:04.

Пассажиры данного рейса отправятся в Стамбул на другом самолете.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

AZAL приносит извинения пассажирам рейса за возникшие неудобства.

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