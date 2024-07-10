Летевший из Баку в Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем

Летевший из Баку в Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-075 Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Стамбул, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам (проблема в системе кондиционирования).

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Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-075 Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Стамбул, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам (проблема в системе кондиционирования). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines, самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 16:04. Пассажиры данного рейса отправятся в Стамбул на другом самолете. При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр авиакомпании по электронной почте: [email protected]. AZAL приносит извинения пассажирам рейса за возникшие неудобства. Подпишитесь на наш Telegram канал