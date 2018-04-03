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    Лесной покров в Азербайджане увеличился

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В рамках первого этапа проекта очищено от строительного мусора 300 гектаров территории озера Боюкшор в Баку. Вокруг озера заложен парк-бульвар площадью 15 гектаров.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента по сотрудничеству с международными организациями министерства экономики Руслан Рустамли на мероприятии Всемирного банка "Зеленое развитие" в Баку.

    По его словам, оставшаяся часть озера будет очищена в рамках второго этапа проекта.

    Представитель министерства экологии и природных ресурсов Амиль Сафиев отметил, что за последние 15 лет было посажено более 100 млн деревьев:

    "Эта работа в основном осуществлялась на подверженных деградации землях. В конечном итоге, площадь лесного покрова в стране увеличилась с 11,4% до 11,8%".  

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