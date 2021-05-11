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Лавров рассказал о разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Лавров рассказал о разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе «Три вице-премьера - России, Азербайджана и Армении в рамках созданной лидерами трех стран рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностью лидеров о разблокировании всех экономических и транспортных ко
Инфраструктура
11 мая 2021 г. 02:40
Лавров рассказал о разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

«Три вице-премьера - России, Азербайджана и Армении в рамках созданной лидерами трех стран рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностью лидеров о разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, что, конечно же, сопряжено с очень предметными сопоставлениями различных маршрутов».

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время приема у президента Ильхама Алиева.

«Но у нас нет сомнений, что если брать в расчет необходимость достичь баланса интересов всех южнокавказских государств и их соседей, а это потенциально очень серьезный транспортный хаб, который будет иметь значение, далеко выходящее за региональные рамки, то мы можем очень существенно подкрепить позиции, наши общие позиции в современной, глобальной экономике и логистической цепочке», - сказал министр С.Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Cənubi Qafqazda nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasından danışdı

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