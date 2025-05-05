Латвия получила статус страны-наблюдателя в ТРАСЕКА

Латвия получила статус страны-наблюдателя в межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА.

Латвия получила статус страны-наблюдателя в межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА.

Как передает Report со ссылкой на ТРАСЕКА, об этом стало известно в ходе встречи генерального секретаря МПК ТРАСЕКА Асета Асавбаева с чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Азербайджане Эдгаром Скуя.

В ходе встречи обсуждались текущие и перспективные проекты ТРАСЕКА, а также транспортный потенциал и возможности Латвии в качестве страны-наблюдателя в МПК ТРАСЕКА.

Кроме того, были рассмотрены планы по цифровизации транспортных соглашений, созданию системы для улучшения логистических процессов и развитию паромной концепции на Каспийском море. Реализация пилотного проекта электронной накладной, внедрение цифровых (электронных) разрешений, создание Фонда ТРАСЕКА, соглашение о Едином транзитном разрешении ТРАСЕКА, разработка стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора "Европа - Кавказ - Азия" на 2027–2036 годы и другие темы оказались в числе вопросов повестки дня.

В ходе встречи также рассматривались возможности участия стран-наблюдателей в Фонде ТРАСЕКА, целью которого является поддержка и развитие проектов, направленных на упрощение международной торговли и перевозки грузов.

Напомним, что ТРАСЕКА - это международно-признанная программа, направленная на развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Черноморского бассейна, Южного Кавказа и Центральной Азии, благодаря активным действиям, основанным на политической воле и общих стремлениях всех стран участниц.

Сегодня международный транспортный коридор ТРАСЕКА включает в себя транспортную систему 14 стран-участниц Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия (ОМС ТРАСЕКА): Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Узбекистан.