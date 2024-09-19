Латвийская компания: Мы высоко ценим возможности железной дороги Азербайджана

Латвийская компания SIGIS высоко оценивает потенциал Азербайджана, основываясь на представленные им услуги железной дороги в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Латвийская компания SIGIS высоко оценивает потенциал Азербайджана, основываясь на представленные им услуги железной дороги в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Об этом Report сказала директор департамента международных связей и маркетинга компании Алина Зизина.

По ее словам, SIGIS предоставляет услуги по отслеживанию вагонов и контейнеров в 20 странах Европы, а также в Центральной Азии и на Южном Кавказе:

"Благодаря данной услуге наши клиенты могут отслеживать перемещение грузов, что позволяет им оптимизировать логистический процесс и повысить прозрачность в грузоперевозках. SIGIS предоставляет своим клиентам в Азербайджане широкие возможности в железнодорожных грузоперевозках и играет важную роль в укреплении региональной транспортной системы".