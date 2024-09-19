О нас

Латвийская компания: Мы высоко ценим возможности железной дороги Азербайджана

Латвийская компания: Мы высоко ценим возможности железной дороги Азербайджана Латвийская компания SIGIS высоко оценивает потенциал Азербайджана, основываясь на представленные им услуги железной дороги в Центральной Азии и на Южном Кавказе.
Инфраструктура
19 сентября 2024 г. 18:16
Латвийская компания: Мы высоко ценим возможности железной дороги Азербайджана

Латвийская компания SIGIS высоко оценивает потенциал Азербайджана, основываясь на представленные им услуги железной дороги в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Об этом Report сказала директор департамента международных связей и маркетинга компании Алина Зизина.

По ее словам, SIGIS предоставляет услуги по отслеживанию вагонов и контейнеров в 20 странах Европы, а также в Центральной Азии и на Южном Кавказе:

"Благодаря данной услуге наши клиенты могут отслеживать перемещение грузов, что позволяет им оптимизировать логистический процесс и повысить прозрачность в грузоперевозках. SIGIS предоставляет своим клиентам в Азербайджане широкие возможности в железнодорожных грузоперевозках и играет важную роль в укреплении региональной транспортной системы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Latvian company hails Azerbaijan’s railway potential
Версия на азербайджанском языке Latviya şirkəti: Azərbaycanın dəmiryol imkanlarını yüksək qiymətləndiririk

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi