​Латвийская авиакомпания AirBaltic начинает полеты в Азербайджан

Баку. 7 Марта. REPORT.AZ/ Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о новых летних направлениях.

Как передает Report, в списке значится и Азербайджан.

В компании представили расписание полетов на летний период, которые включены рейсы по таким популярным направлениям:

Ницца (Франция), Мальта, Баку (Азербайджан), Афины (Греция), Салоники (Греция), Родос (Греция), Дубровник (Хорватия), Риека (Хорватия), Бургас (Болгария), Венеция (Италия), Ольвия (Италия) и Пальма-де-Майорка (Испания).

Как заявили представители авиакомпании, эти рейсы будут идеальными для летнего отдыха.