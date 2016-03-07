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    ​Латвийская авиакомпания AirBaltic начинает полеты в Азербайджан

    Авиарейсы будут организованы в летний сезон

    Баку. 7 Марта. REPORT.AZ/ Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о новых летних направлениях.

    Как передает Report, в списке значится и Азербайджан.

    В компании представили расписание полетов на летний период, которые включены рейсы по таким популярным направлениям:

    Ницца (Франция), Мальта, Баку (Азербайджан), Афины (Греция), Салоники (Греция), Родос (Греция), Дубровник (Хорватия), Риека (Хорватия), Бургас (Болгария), Венеция (Италия), Ольвия (Италия) и Пальма-де-Майорка (Испания).

    Как заявили представители авиакомпании, эти рейсы будут идеальными для летнего отдыха.

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