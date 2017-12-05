"Lamborghini "представил самый быстрый внедорожник в мире

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Итальянская компания Lamborghini представила внедорожник Urus, один из самых быстрых в мире.

Как передает Report, церемония прошла на заводе компании в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе.

Lamborghini Urus оснащен новым 4-литровым 650-сильным бензиновым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями. Максимальная скорость — 305 километров в час; разгон с места до 100 километров в час занимает 3,6 секунды. По данным фирмы Urus является самым быстрым внедорожником мира.