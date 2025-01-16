Кыргызстан заявил о готовности активно участвовать в реализации совместных инициатив в рамках ОТГ

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) сталкиваются с новыми вызовами, такими как борьба с контрабандой и незаконной торговлей.

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) сталкиваются с новыми вызовами, такими как борьба с контрабандой и незаконной торговлей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Самат Исабеков на X совещании глав таможенных администраций ОТГ в Баку.

По его словам, таможенные органы играют важную роль в обеспечении экономической безопасности, упрощении торговли и создании условий для устойчивого развития между странами ОТГ.

"Мы понимаем, что сталкиваемся с новыми вызовами, такими как борьба с контрабандой и незаконной торговлей, а также необходимость защиты интересов бизнеса и граждан", - подчеркнул Исабеков.

Он отметил, что только совместными усилиями страны ОТГ смогут эффективно отвечать на вызовы времени и вносить вклад в экономический рост.

"Государственная таможенная служба Кыргызской Республики готова активно участвовать в разработке и реализации совместных инициатив, укреплять двусторонние и многосторонние связи, а также делиться своим опытом. Мы верим, что объединение наших усилий приведет к созданию более благоприятных условий для бизнеса и граждан наших стран", - заключил Исабеков.