​Кянан Явуз: Турция предприняла важный шаг в сфере инфраструктурных инвестиций

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Турция предприняла важный шаг в сфере инфраструктурных инвестиций.

По информации Report, об этом сообщил президент SOCAR Energy Turkey Кянан Явуз.

По словам К.Явуза, Турция предпринимает стратегические шаги для того, чтобы стать своего рода энергомостом: "Сюда уже необходимо добавить и производство. Турция должна сосредоточиться на производстве промежуточной продукции и снизить зависимость от импорта".

К.Явуз отметил, что в скором времени от Брюсселя до Пекина все торговые операции будут вестись по новому маршруту: "После завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс вместе с Мармарай и шоссе Стамбул-Измир она начнет играть роль транзитного маршрута Каспийского региона. Шелковый путь откроет новые возможности для грузоперевозок и вложения инвестиций. Это будет единая дорога от Китая и до Брюсселя".