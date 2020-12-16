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Кямаляддин Гейдаров: На освобожденных территориях действуют подразделения МЧС

Кямаляддин Гейдаров: На освобожденных территориях действуют подразделения МЧС В соответствии с поручением главы государства Министерство по чрезвычайным ситуациям расширило сферу деятельности по обеспечению безопасности населения и устранению существующих проблем, приступило к организации соответствующих структур на освобожденных т
Инфраструктура
16 декабря 2020 г. 03:55
Кямаляддин Гейдаров: На освобожденных территориях действуют подразделения МЧС
Кямаляддин Гейдаров

В соответствии с поручением главы государства Министерство по чрезвычайным ситуациям расширило сферу деятельности по обеспечению безопасности населения и устранению существующих проблем, приступило к организации соответствующих структур на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, генерал-полковник Кямаляддин Гейдаров.

"Подразделения Государственной противопожарной службы министерства уже действуют в Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Шуше, Кельбаджаре и поселке Гадрут Ходжавендского района. Все части оснащены соответствующей техникой и оборудованием, чтобы нести службу на высоком уровне. Кроме того, в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Ходжавендском районах начали работу соответствующие подразделения Карабахского управления государственного пожарного надзора Государственной противопожарной службы МЧС", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Kəmaləddin Heydərov: FHN-in azad edilən ərazilərdə hissələri fəaliyyət göstərir

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