Куртулмуш: Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности

Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности не только для стран региона, но и других внерегиональных государств.

Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности не только для стран региона, но и других внерегиональных государств.

Как сообщает Report, об этом спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил сегодня на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Анкаре.

"Анкара надеется на скорейшую реализацию проекта Зангезурского коридора, который станет важным транзитным пунктом для мировой торговли. Мы продолжим оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку в рамках этого проекта", - заявил он.

По словам Куртулмуша, открытие Зангезурского коридора отвечает интересам не только Турции и Азербайджана, но и всех стран региона.

"Надеемся, что Зангезурский коридор станет коридором мира. Турция и Азербайджан прилагают все усилия для достижения мира и стабильности в регионе", - заключил он.