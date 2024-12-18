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Куртулмуш: Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности

Куртулмуш: Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности не только для стран региона, но и других внерегиональных государств.
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 14:30
Куртулмуш: Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности

Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности не только для стран региона, но и других внерегиональных государств.

Как сообщает Report, об этом спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил сегодня на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Анкаре.

"Анкара надеется на скорейшую реализацию проекта Зангезурского коридора, который станет важным транзитным пунктом для мировой торговли. Мы продолжим оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку в рамках этого проекта", - заявил он.

По словам Куртулмуша, открытие Зангезурского коридора отвечает интересам не только Турции и Азербайджана, но и всех стран региона.

"Надеемся, что Зангезурский коридор станет коридором мира. Турция и Азербайджан прилагают все усилия для достижения мира и стабильности в регионе", - заключил он.

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Версия на английском языке Kurtulmus: Zangazur Corridor to become corridor of cooperation and security
Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş: "Zəngəzur dəhlizi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik dəhlizi olacaq"

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