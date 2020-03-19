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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,21% - до 1,8528 маната, курс рубля - на 7,96%- до 0,0208 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8528
1 Российский рубль 0.0208
1 Австралийский доллар 0.9472
1 Аргентинское песо 0.0268
1 Белорусский рубль 0.6913
1 Бразильский реал 0.3328
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0972
100 Вон Республики Корея 0.1319
1 Чешская крона 0.0665
100 Чилийских песо 0.1959
1 Китайский юань 0.2403
1 Датская крона 0.2480
1 Грузинский лари 0.5365
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0227
1 Британский фунт стерлингов 1,9547
100 Индонезийских рупий 0.0111
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1638
1 Швейцарский франк 1.7553
1 Израильский шекель 0.4568
1 Канадский доллар 1.1627
1 Кувейтский динар 5.4667
1 Казахстанский тенге 0.0038
1 Киргизский сом 0.0232
100 Ливанских фунтов 0.1117
1 Малазийский ринггит 0.3859
1 Мексиканское песо 0.0699
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1432
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4101
1 Сингапурский доллар 1.1694
1 Саудовский риал 0.4519
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3201
1 Турецкая лира 0.2616
1 Тайваньский доллар 0.0558
1 Таджикский сомони 0.1746
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0621
100 Японских йен 1.5593
1 Новозеландский доллар 0.9429
Золото (1 унция) 2501.9750
Серебро (1 унция) 20.3724
Платина (1 унция) 1045.9420
Палладий (1 унция) 2642.7180
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