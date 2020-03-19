Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,21% - до 1,8528 маната, курс рубля - на 7,96%- до 0,0208 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8528 1 Российский рубль 0.0208 1 Австралийский доллар 0.9472 1 Аргентинское песо 0.0268 1 Белорусский рубль 0.6913 1 Бразильский реал 0.3328 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0972 100 Вон Республики Корея 0.1319 1 Чешская крона 0.0665 100 Чилийских песо 0.1959 1 Китайский юань 0.2403 1 Датская крона 0.2480 1 Грузинский лари 0.5365 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0227 1 Британский фунт стерлингов 1,9547 100 Индонезийских рупий 0.0111 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1638 1 Швейцарский франк 1.7553 1 Израильский шекель 0.4568 1 Канадский доллар 1.1627 1 Кувейтский динар 5.4667 1 Казахстанский тенге 0.0038 1 Киргизский сом 0.0232 100 Ливанских фунтов 0.1117 1 Малазийский ринггит 0.3859 1 Мексиканское песо 0.0699 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1432 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4101 1 Сингапурский доллар 1.1694 1 Саудовский риал 0.4519 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3201 1 Турецкая лира 0.2616 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.1746 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0621 100 Японских йен 1.5593 1 Новозеландский доллар 0.9429 Золото (1 унция) 2501.9750 Серебро (1 унция) 20.3724 Платина (1 унция) 1045.9420 Палладий (1 унция) 2642.7180