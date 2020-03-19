Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,21% - до 1,8528 маната, курс рубля - на 7,96%- до 0,0208 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8528
|1 Российский рубль
|0.0208
|1 Австралийский доллар
|0.9472
|1 Аргентинское песо
|0.0268
|1 Белорусский рубль
|0.6913
|1 Бразильский реал
|0.3328
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0972
|100 Вон Республики Корея
|0.1319
|1 Чешская крона
|0.0665
|100 Чилийских песо
|0.1959
|1 Китайский юань
|0.2403
|1 Датская крона
|0.2480
|1 Грузинский лари
|0.5365
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Британский фунт стерлингов
|1,9547
|100 Индонезийских рупий
|0.0111
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1638
|1 Швейцарский франк
|1.7553
|1 Израильский шекель
|0.4568
|1 Канадский доллар
|1.1627
|1 Кувейтский динар
|5.4667
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0232
|100 Ливанских фунтов
|0.1117
|1 Малазийский ринггит
|0.3859
|1 Мексиканское песо
|0.0699
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1432
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4101
|1 Сингапурский доллар
|1.1694
|1 Саудовский риал
|0.4519
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3201
|1 Турецкая лира
|0.2616
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1746
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0621
|100 Японских йен
|1.5593
|1 Новозеландский доллар
|0.9429
|Золото (1 унция)
|2501.9750
|Серебро (1 унция)
|20.3724
|Платина (1 унция)
|1045.9420
|Палладий (1 унция)
|2642.7180