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Report Georgia

КТЖ в первом полугодии увеличила грузооборот почти на 4%

КТЖ в первом полугодии увеличила грузооборот почти на 4% За этот период погружено 121 млн тонн груза
Инфраструктура
21 августа 2020 г. 11:32
КТЖ в первом полугодии увеличила грузооборот почти на 4%

Грузооборот АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ) в январе-июне 2020 года составил 111,8 млрд тонно-километров, что на 3,9% выше показателя 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, за первое полугодие 2020 года погружено 121 млн тонн груза.

"В частности, перевезено 49,5 млн тонн угля, что на 3% выше данных за прошлый год. В том числе для казахстанских потребителей доставлено 35,7 млн тонн", – сообщили в пресс-службе компании.

В отчетном периоде также перевезено 4,2 млн тонн зерна, 8,8 млн тонн строительных грузов и 12,6 млн тонн железной руды. Перевозки черных металлов выросли на 6,8%, до 2,3 млн тонн, химических удобрений – на 3,5%, до 1,9 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 15,6%, до 11,3 млн тонн.

КТЖ – транспортно-логистическая компания, входит в состав госфонда "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.
 

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