О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кто станет новым министром инфраструктуры Украины?

Кто станет новым министром инфраструктуры Украины? Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Инфраструктура
18 мая 2021 г. 18:20
Кто станет новым министром инфраструктуры Украины?

Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Как передаетReport со ссылкой на украинские СМИ, это решение поддержали 284 народных депутата.

Перед голосованием министр отчитался о своей работе на должности.

Владислав Криклий занимал должность министра инфраструктуры с августа 2019 года, он стал одним из трех министров, которые сохранили свои должности после отставки Кабмина Алексея Гончарука.

Как сообщалось, накануне депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании утвердила на должность министра инфраструктуры кандидатуру главы "Укравтодора" Александра Кубракова. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в четверг.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Бакметрополитен о видеокадрах со станции 8 Ноября
Бакметрополитен о "видеокадрах" со станции "8 Ноября"
18 мая 2021 г. 13:02
АЖД: Спрос на поезд Баку-Сумгайыт превысил ожидания
АЖД: Спрос на поезд Баку-Сумгайыт превысил ожидания
18 мая 2021 г. 13:02
На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд начаты инфраструктурные работы
На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд начаты инфраструктурные работы
18 мая 2021 г. 12:52
АЖД: Тарифы на проезд в поезде Баку-Габала пока не установлены
АЖД: Тарифы на проезд в поезде Баку-Габала пока не установлены
18 мая 2021 г. 11:29
Азербайджан сократил расходы на импорт запчастей для автомобилей на 18%
Азербайджан сократил расходы на импорт запчастей для автомобилей на 18%
18 мая 2021 г. 11:05
AZAL вновь подтвердил международные требования в сфере гражданской авиации
AZAL вновь подтвердил международные требования в сфере гражданской авиации
17 мая 2021 г. 17:30
Поезд Баку-Гянджа пустят по маршруту Баку-Сумгайыт
Поезд Баку-Гянджа пустят по маршруту Баку-Сумгайыт
17 мая 2021 г. 12:49
В шести районах Баку усилена безопасность пешеходов
В шести районах Баку усилена безопасность пешеходов
17 мая 2021 г. 12:39
В Баку расширят пешеходные зоны
В Баку расширят пешеходные зоны
17 мая 2021 г. 12:35
На одном из маршрутов Баку снижена стоимость проезда
На одном из маршрутов Баку снижена стоимость проезда
17 мая 2021 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi