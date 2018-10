​Крупнейшие авиапоставщики мира обсудят в Баку проблемы логистики и грузоперевозок

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ C 5 по 7 октября в Баку пройдет VI Каспийский саммит Air Cargo-2015 по развитию чартерных грузовых авиаперевозок, сообщает Report со ссылкой на Euroavia International.

Повесткой дня предстоящего саммита станет обсуждение нефтегазовой индустрии, воздушных перевозок скоропортящихся товаров и улучшение цепочек поставок.

В рамках сессий будут также обсуждаться темы "Будущее авиационных грузоперевозок", "Анализ глобальных трендов требований грузоотправителей", "Нефтегазовая индустрия и воздушные грузоперевозки", "Перспективы перевозчиков", "Улучшение цепи авиаперевозок скоропортящихся продуктов". Завершит мероприятие обзор рынков стран СНГ и Центральной Азии.

Наряду с этим, в качестве докладчиков на саммит приглашены руководство и эксперты Silk Way Group, Turkish Airlines Cargo, Boeing, DHL Global Forwarding, Azerbaijan Airlines (AZAL), Panalpina, Chapman Freeborn, Qatar Airways, Cargolux, PwC Strategy& (US) Inc., Atlas Air Worldwide, Moscow Cargo LLC, Halliburton, Hong Kong Air Cargo Terminals и других крупных компаний. Спонсорами мероприятия выступают Silk Way Group, AZAL, AviationPlus, Cargolux и Chapman Freeborn.

Напомним, что V Каспийский саммит Air Cargo прошел в столице Азербайджана с 28 по 30 октября 2013 года.