Крупная судоходная компания планирует открыть офис в Азербайджане

Крупная судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), базирующаяся в Швейцарии, планирует открыть офис в Азербайджане.

Крупная судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), базирующаяся в Швейцарии, планирует открыть офис в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор грузинского филиала компании ("MSC Georgia") Алкан Алиджик на Черноморско-Каспийском логистическом форуме 2024 в Баку.

По его словам, Азербайджан, расположенный на пересечении важных торговых путей между Европой и Азией, активно инвестирует в развитие транспортных коридоров, портов и складских мощностей, что делает страну привлекательной для глобальных логистических компаний.

"Решение компании выйти на азербайджанский рынок связано со стратегической важностью страны в транспортно-логистической сфере, выгодным географическим положением и развивающейся инфраструктурой. MSC планирует расширить свою деятельность в Азербайджане. Одним из ключевых элементов этого плана является открытие офиса", - сказал Алиджик.