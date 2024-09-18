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Крупная судоходная компания планирует открыть офис в Азербайджане

Крупная судоходная компания планирует открыть офис в Азербайджане Крупная судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), базирующаяся в Швейцарии, планирует открыть офис в Азербайджане.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 13:39
Крупная судоходная компания планирует открыть офис в Азербайджане

Крупная судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), базирующаяся в Швейцарии, планирует открыть офис в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор грузинского филиала компании ("MSC Georgia") Алкан Алиджик на Черноморско-Каспийском логистическом форуме 2024 в Баку.

По его словам, Азербайджан, расположенный на пересечении важных торговых путей между Европой и Азией, активно инвестирует в развитие транспортных коридоров, портов и складских мощностей, что делает страну привлекательной для глобальных логистических компаний.

"Решение компании выйти на азербайджанский рынок связано со стратегической важностью страны в транспортно-логистической сфере, выгодным географическим положением и развивающейся инфраструктурой. MSC планирует расширить свою деятельность в Азербайджане. Одним из ключевых элементов этого плана является открытие офиса", - сказал Алиджик.

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Версия на английском языке Major shipping company MSC plans to open office in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünyanın aparıcı gəmiçilik şirkəti Azərbaycanda ofis aça bilər

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