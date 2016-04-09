Круг Азнефть закроется на два дня

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit продолжает работы по подготовке к предстоящим в июне соревнованиям "Формула-1".

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, ремонтно-строительные работы на центральных улицах столицы находятся на стадии завершения.

"По этой причине с 17:00 10 апреля по 21:00 11 апреля будет ограничено движение на участке проспекта Нефтяников от круга Азнефть до пересечения с улицей Расула Рзы", - говорится в информации.