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    Круг Азнефть закроется на два дня

    Это связано с подготовкой к соревнованиям Формула-1

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit продолжает работы по подготовке к предстоящим в июне соревнованиям "Формула-1".

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, ремонтно-строительные работы на центральных улицах столицы находятся на стадии завершения.

    "По этой причине с 17:00 10 апреля по 21:00 11 апреля будет ограничено движение на участке проспекта Нефтяников от круга Азнефть до пересечения с улицей Расула Рзы", - говорится в информации.

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