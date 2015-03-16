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    ​Круг "20 января" будет расширен

    Также планируется расширение автобусных остановок и стоянок такси

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ На территории круга "20 января" начаты работы по расширению автомобильной дороги. Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

    Он отметил, что транспортные средства, движущиеся по путепроводу, расположенному на пересечении ул. Алы Мустафаева и ул. Джавадхана, на территории "20 января" сталкиваются с определенной плотностью движения: "Учитывая это, расположенные на данной территории треугольные островки безопасности были ликвидированы и дан старт работам по расширению дороги".

    Кроме того, на этом участке будут установлены мраморные бордюры. Также планируется расширение автобусных остановок и стоянок такси. 

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