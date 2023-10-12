Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики

Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики.

Мультимодальные возможности Зангезурского коридора, независимо от того, проходит ли он через Армению или Иран, велики.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

"Важно добавить, что это не единственный маршрут: есть еще один, который проходит через Грузию. Есть шоссе, и, конечно, есть железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая сейчас находится в процессе расширения до Нахчывана", - заявил он.

Крневич отметил, что все эти варианты и маршруты сходятся в Алятском порту, оттуда коридор проходит через Каспий в Центральную Азию и, в конечном счете, в Китай.

"Что касается экономических выгод, то достаточно сказать, что маршрут, о котором мы говорим, является самым прямым соединением между Западом и Турцией, с одной стороны, и Центральной Азией и Китаем, с другой стороны", - считает эксперт.

Политолог также рассказал про роль Среднего коридора: "По хорошо известным причинам Средний коридор приобретает все большее стратегическое значение".

По словам Крневича, Средний коридор не может работать без Азербайджана, что делает его незаменимой страной для всех, абсолютно для всех, кто заинтересован в успехе этого проекта.

"Государства Центральной Азии ясно видят это, что является одной из причин, по которой президент Алиев был приглашен в качестве почетного гостя на недавний саммит в Душанбе. Я думаю, это только начало", - заключил политолог.