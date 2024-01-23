Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора

Последние события в регионе Красного моря, когда многие судоходные компании из-за атак хуситов избегают его и направляют суда в обход Африки, что заметно дольше и дороже, привела к нарушениям цепочек поставок. По этой причины альтернативные маршруты между

Последние события в регионе Красного моря, когда многие судоходные компании из-за атак хуситов избегают его и направляют суда в обход Африки, что заметно дольше и дороже, привела к нарушениям цепочек поставок. По этой причины альтернативные маршруты между Азией и Европой вновь привлекают к себе внимание.

Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Эльмар Хабибли, на фоне этих событий стремительно растет интерес к Среднему коридору, который проходит через Азербайджан.

"Уже наблюдается рост числа блок-поездов, которые идут из Китая в Европу через Казахстан и Азербайджан. В ближайшем будущем ожидается увеличение объема таких грузов", - сказал он.

Готов ли Азербайджан принимать растущие объемы грузов по Среднему коридору?

Растущий потенциал Среднего коридора не только увеличивает объем проходящих через Азербайджан транзитных грузов, но и накладывает важные обязательства. Для перевозки повышенного объема грузов без потери времени следует обратить внимание на количество контейнеров и судов, а также на способность грузоперевалки портов.

Национальный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов рассказал Report о проделанной в связи с приемом повышенного объема грузов работе: "В расположенном на пересечении коридоров "Восток- Запад" и "Север-Юг" Азербайджане ведутся важные работы в связи с развитием транспортной инфраструктуры. Реализация второго этапа развития Бакинского порта, шаги по увеличению торгового флота, а также усовершенствование Казахстаном своих портов свидетельствуют о большом потенциале Среднего коридора.

Важно быть готовыми к меняющейся геополитике. Для этого прорабатываются связанные с таможней вопросы и рассматривается применение цифровых технологий. Цель - путем разработки электронных документов создать удобную платформу как для грузоотправителей, так и для перевозчиков и госорганов, контролирующих процедуры пересечения границ".

Байрамов отметил, что в результате возросшего спроса предпринимаются шаги по увеличению количества судов в Каспийском море. "Большая часть нашего флота состоит из судов советских времен, которые дороги в эксплуатации и расходуют много топлива. К грузоперевозкам по коридору привлечены построенные Азербайджаном суда типа Ro-Pax "Зарифа Алиева" и "Азербайджан". Также планируется построить несколько нефтяных танкеров и сухогрузов", - сказал он.

В то же время нацкомитет работает над новой концепцией судов. Здесь разрабатывается новый дизайн, параметры длины, высоты и грузоподъемности кораблей с учетом уровня Каспийского моря. До конца года будут заключены соглашения, после чего будет осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию этих судов. Учитывая, что строящиеся корабли будут использоваться на Каспии, вероятно, их сборка будет осуществляться в Азербайджане. "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" активно занимается данным вопросом".

Представитель TRACECA отметил, что существует также нехватка контейнеров: "Расширение контейнерного парка является одним из актуальных вопросов. Над решением работают ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и их казахстанские коллеги. Также цифровизация коридора TRACECA может привести к 10-кратному увеличению контейнерных перевозок до 600 000 контейнеров в год".

Объем контейнерных перевозок по Среднему коридору в 2022 году составил 33 000 TEU, тогда как текущий потенциал этого коридора составляет 80 000 TEU.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сказали Report, что в 2023 году контейнерные перевозки по всем видам транспортировки превысили 100 тысяч TEU, в 2024 году есть возможность удвоить этот объем.