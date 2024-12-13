Крикорян: Открытие границ с Азербайджаном и Турцией принесет Армении значительную выгоду

Открытие границ и развитие взаимной торговли, включая использование транзитных маршрутов, принесло бы значительную выгоду как Азербайджану, так и Армении.

Открытие границ и развитие взаимной торговли, включая использование транзитных маршрутов, принесет значительную выгоду и Азербайджану, и Армении.

Об этом Report заявил аналитик, журналист из Великобритании Онник Крикорян, комментируя потенциал Зангезурского коридора в налаживании экономического сотрудничества между Азербайджаном и Арменией.

Крикорян напомнил о статье нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованной еще в 2001 году, где он отмечал экономический потенциал транзита грузов через территорию Армении.

"Еще в 2001 году Пашинян писал в своей газете, что торговля и транзит между Азербайджаном с Нахчываном, а также с другими странами, желающими воспользоваться этим маршрутом, в качестве транзита, могут принести выгоду и Армении", - добавил аналитик.

По мнению Крикоряна, основной проблемой для Еревана остается контроль над коридором:

"Однако для Пашиняна проблема заключается в контроле, так как он не хочет российского контроля. Как и Запад, о чем открыто заявили США. Они [Запад] также не хотят контроля и со стороны Китая. К сожалению, это превратилось в геополитический футбол, и так может продолжаться еще какое-то время", - сказал британский журналист.

Он также подчеркнул, что строительство в Армении инфраструктуры для транзитных коридоров, включая Зангезурский, создаст рабочие места и привлечет инвестиции, что уже само по себе является важным шагом.

В контексте запуска региональных коридоров Крикорян отметил важность для Армении и открытия границы с Турцией. По его мнению, нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном тесно связана с процессом урегулирования армяно-турецких отношений.

"Анкара и Баку видят взаимосвязь этих процессов, что может стать основой для дальнейшего сотрудничества в регионе", - отметил эксперт.