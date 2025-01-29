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АЖД: Кража кабеля привела к срыву графика движения поезда Баку-Агстафа

АЖД: Кража кабеля привела к срыву графика движения поезда Баку-Агстафа Кража кабелей на железнодорожных путях привела к сбою в работе сигнальных приборов и срыву графика движения поезда Баку-Агстафа.
Инфраструктура
29 января 2025 г. 10:11
АЖД: Кража кабеля привела к срыву графика движения поезда Баку-Агстафа

Кража кабеля на железнодорожных путях привела к сбою в работе сигнальных приборов и срыву графика движения поезда Баку-Агстафа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе "Азербайджанских железных дорог".

Инцидент произошел накануне, 28 января. Около 19 часов на участках Евлах-Ляки и Ляки-Евлах переездные светофоры постоянно показывали красный сигнал. При осмотре места происшествия выяснилось, что причиной сбоя стала кража 10-метрового кабеля, питающего эти светофоры.

В результате поезд Баку-Агстафа прибыл на станцию Евлах с опозданием на 1 час 15 минут, а на станцию Агстафа - на 1 час 11 минут.

Правоохранительные органы уже проинформированы об инциденте, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kabel xəttinin kəsilərək oğurlanması Bakı-Ağstafa qatarının hərəkətinə mane olub

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