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Крановое судно "Атлет-8" капитально отремонтировано

Крановое судно "Атлет-8" капитально отремонтировано
Инфраструктура
30 июля 2024 г. 13:45
Крановое судно Атлет-8 капитально отремонтировано

Завершены работы по капитальному ремонту кранового судна "Атлет-8" Каспийского Морского Нефтяного Флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтный процесс осуществлялся на судоремонтном заводе "Бибиэйбат".

Во время работ был проведен капитальный ремонт крана грузоподъемностью 40 тонн, главных и вспомогательных двигателей, насосов, трубопроводных систем.

На судне отремонтированы жилые помещения, санузлы и столовая. Очистка и покраска подводной и надводной частей поднятого на док судна, ремонт двигательно-рулевого комплекса, днищевой и боковых арматур, протекторных устройств, замена поврежденных участков в подводной и надводной частях корпуса, представляющих собой опасность при плавании судна.

Кроме того, на судне были установлены 1 комплект FURUNO FELCOM-18 İnmarsat-C, 2 комплекта стационарной радиостанции FURUNO FM-8900 UQD, один радиомаяк типа TRON 60AİS (EPİRB), 1 радар-комплект типа KODEN MDC-7912, проведен капитальный ремонт радиовещательного, навигационного оборудования.

После завершения ремонта были проведены испытательные работы крановой установки грузоподъемностью 40 тонн.

Следует отметить, что длина кранового судна "Атлет-8" составляет 65 метров, ширина – 15 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоASCO: “Atlet-8” kran gəmisi əsaslı təmir olunub

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