КПП с Грузией могут включить в маршрут транспортного коридора "Север-Юг"

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией могут включить в маршрут международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией могут включить в маршрут международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Работаем вместе с РСПП над возможностью включения пункта пропуска "Верхний Ларс" в маршрут международного транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Северной Осетии, Российский союз промышленников и предпринимателей провел во Владикавказе совещание, на котором логисты обсуждали возможность включения "Верхнего Ларса" в транспортный коридор "Север-Юг". Президент организации Александр Шохин подчеркнул: сухопутная ветка грузового потока через "Верхний Ларс" отлично впишется в МТК и будет не просто боковым ответвлением, а еще одной полноценной магистралью.