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    ​Корпорация "Аккорд" приступила к изучению рынков дальнего зарубежья

    Исследования ведутся в Омане, Иране, Кувейте, России и Китае

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Аккорд" приступило к изучению рыночных условий ряда стран в целях выведения на зарубежные рынки промышленно-строительных товаров, производимых в Азербайджане.

    Как передает Report, о новых планах корпорации сообщил генеральный директор компании Гёксель Айбек.

    Г.Айбек отметил, что на сегодняшний день компания изучает рыночные условия Омана, Ирана, Кувейта, России и Китая, в то же время уже осуществляет деятельность в Казахстане, Кыргызстане и Грузии. 

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