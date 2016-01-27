​Корпорация "Аккорд" приступила к изучению рынков дальнего зарубежья

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Аккорд" приступило к изучению рыночных условий ряда стран в целях выведения на зарубежные рынки промышленно-строительных товаров, производимых в Азербайджане.

Как передает Report, о новых планах корпорации сообщил генеральный директор компании Гёксель Айбек.

Г.Айбек отметил, что на сегодняшний день компания изучает рыночные условия Омана, Ирана, Кувейта, России и Китая, в то же время уже осуществляет деятельность в Казахстане, Кыргызстане и Грузии.