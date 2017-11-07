Коридор Север-Юг может быть расширен до Индии и скандинавских стран

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Будущие встречи по международному транспортному коридору Север-Юг планируется проводить не только в странах, входящих в этот маршрут, но и в заинтересованных в присоединении к коридору государствах.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Игбал Гусейнов.

По его словам, речь идет об Индии и скандинавских странах, создающих такие грузы и являющихся их адресатами: "Одной из идей, выдвинутых на неофициальных встречах, является проведение следующей встречи в Индии. Если на сегодняшнем заседании эксперты из 4 стран поддержат эту идею, этот вопрос будет отражен в итоговом протоколе".

Что касается объема будущих грузоперевозок по этому маршруту, И. Гусейнов отметил, что АЖД уже проложила железную дорогу из азербайджанской Астары в иранскую: "Обе станции имеют дополнительные пути для приема и отправки грузов. На станциях планируется установить 4 терминала, один из которых будет построен для контейнеров, один для общих грузов, один для нефтепродуктов и один для зерновых. Открытие первого терминала ожидается в декабре этого года. Мы ожидаем в следующем году объем грузов в 1,5-2 млн тонн".

Отметим, что сегодня в Баку началось четырехстороннее (Азербайджан, Россия, Беларусь, Иран) заседание рабочей группы по развитию международного транспортного коридора Север-Юг в западном направлении.