Корабль "Гусейн Джавид" после ремонта совершил первый рейс в порт Бекдаш

Завершен капитальный ремонт универсального сухогруза ”Гусейн Джавид“, принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Завершен капитальный ремонт универсального сухогруза ”Гусейн Джавид“, принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом Report сообщили в ASCO.

На судоремонтно-строительном заводе "Зых" отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, механизмы (насосы) судна. В то же время на корабле были выполнены работы по монтажу труб, электроустановке, радионавигации, автоматике и сварке корпуса.

После завершения ремонта судно успешно прошло соответствующую проверку, после чего было сдано в эксплуатацию.

Первый рейс корабля после ремонта с грузом карбамида состоялся в туркменский порт Бекдаш.

Судно ”Гусейн Джавид" длиной 108,33 метра и шириной 16,74 метра имеет грузоподъемность 5 200 тонн.