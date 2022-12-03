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Корабль "Гусейн Джавид" после ремонта совершил первый рейс в порт Бекдаш

Корабль "Гусейн Джавид" после ремонта совершил первый рейс в порт Бекдаш Завершен капитальный ремонт универсального сухогруза ”Гусейн Джавид“, принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
3 декабря 2022 г. 13:42
Корабль Гусейн Джавид после ремонта совершил первый рейс в порт Бекдаш

Завершен капитальный ремонт универсального сухогруза ”Гусейн Джавид“, принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом Report сообщили в ASCO.

На судоремонтно-строительном заводе "Зых" отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, механизмы (насосы) судна. В то же время на корабле были выполнены работы по монтажу труб, электроустановке, радионавигации, автоматике и сварке корпуса.

После завершения ремонта судно успешно прошло соответствующую проверку, после чего было сдано в эксплуатацию.

Первый рейс корабля после ремонта с грузом карбамида состоялся в туркменский порт Бекдаш.

Судно ”Гусейн Джавид" длиной 108,33 метра и шириной 16,74 метра имеет грузоподъемность 5 200 тонн.

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Версия на азербайджанском языке "Hüseyn Cavid" gəmisi təmirdən sonra ilk səfərini Bekdaş limanına edib

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