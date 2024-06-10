Контейнеры, следующие из Азии в Европу через Средний коридор, могут быть освобождены от налогов

Контейнеры, следующие из Азии в Европу через Средний коридор, могут быть освобождены от налогов

В случае становления Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) "зеленым" налог не будет применяться к контейнерам, следующим из Азии в Европу или в обратном направлении.

https://static.report.az/photo/96ce15c0-a58d-3308-ac92-cb0bd15b3dc5.jpg https://static.report.az/photo/96ce15c0-a58d-3308-ac92-cb0bd15b3dc5.jpg

В случае становления Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) "зеленым" налог не будет применяться к контейнерам, следующим из Азии в Европу или в обратном направлении. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов. По его словам, вопрос "зеленого порта" следует рассматривать в контексте озеленения Среднего коридора: "В будущем будет учитываться, через какую цепочку поставок проходят контейнеры в межконтинентальной торговле. Поэтому следует превратить Средний коридор в "зеленый". В таком случае многие компании станут выбирать Средний коридор". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Container shipment from Asia to Europe via Middle Corridor to be exempt from taxes