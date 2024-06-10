 Контейнеры, следующие из Азии в Европу через Средний коридор, могут быть освобождены от налогов

В случае становления Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) "зеленым" налог не будет применяться к контейнерам, следующим из Азии в Европу или в обратном направлении.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.
По его словам, вопрос "зеленого порта" следует рассматривать в контексте озеленения Среднего коридора: "В будущем будет учитываться, через какую цепочку поставок проходят контейнеры в межконтинентальной торговле. Поэтому следует превратить Средний коридор в "зеленый". В таком случае многие компании станут выбирать Средний коридор".