Контейнеровоз снова перегородил Суэцкий канал

Источник: Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале

Контейнеровоз Ever Given вновь перегородил в понедельник Суэцкий канал, но ситуация не такая сложная, как была сначала.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала.

"Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале", — сказал источник.

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы, затем в дело вступили более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил ранее, что судно удалось вернуть на фарватер на 80%.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.

Операция по возвращению на фарватер снятого с мели в Суэцком канале контейнеровоза продолжается, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

Он уточнил, что значимых изменений в ситуации нет.

"Каких-то изменений нет, корабль удалось снять с мели вчера, сегодня продолжается операция по постановке корабля на фарватер", — заявил собеседник агентства. Он отметил, что после завершения операции корабль направят в Большое Горькое озеро для технического осмотра.

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно.