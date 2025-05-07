О нас

Контейнерный терминал в Поти расширен на 50 000 TEU на фоне роста грузопотока по Среднему коридору

Контейнерный терминал в Поти расширен на 50 000 TEU на фоне роста грузопотока по Среднему коридору 111
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 14:50
Контейнерный терминал в Поти расширен на 50 000 TEU на фоне роста грузопотока по Среднему коридору

APM Terminals Poti в Грузии, играющий ключевую роль в развитии Среднего коридора, увеличил емкость контейнерного причала на 50 000 TEU.

Как передает Report со ссылкой на терминал, это стало возможным благодаря приобретению 5,4 гектара земли, а также модернизации и расширению контейнерной площадки.

“Это расширение улучшает возможности хранения, повышает операционную эффективность и усиливает готовность к реализации крупных проектов в регионе, сохраняя конкурентоспособность Поти в Черноморском регионе и за его пределами. С ростом спроса растет и наша приверженность развитию устойчивой инфраструктуры, отвечающей изменяющимся потребностям местной и глобальной торговли”. - говорится в сообщении компании.

В 2024 году контейнерооборот крупнейшего морского порта Поти на западе Грузии составил 545 297 TEU. За тот же период терминал принял 313 контейнеровозов и обработал 74 173 транспортных средства.

Завершение строительства нового контейнерного терминала в Поти, нацеленного на расширение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), ожидается в 2027 году. На терминале будут установлены два крана типа STS Post-Panamax, что обеспечит годовую обработку до 400 000 TEU. Новый причал сможет принимать суда длиной до 300 метров с осадкой до 13,5 метра.

ТМТМ представляет собой международный транспортный маршрут, соединяющий Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию.

В 2024 году объем перевозок по ТМТМ увеличился на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается рост до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц ТМТМ. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть. К 2027 году пропускная способность маршрута может достичь 10 млн тонн в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Poti container terminal expanded by 50,000 TEU amid rising cargo flow along Middle Corridor

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi