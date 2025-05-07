Контейнерный терминал в Поти расширен на 50 000 TEU на фоне роста грузопотока по Среднему коридору

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APM Terminals Poti в Грузии, играющий ключевую роль в развитии Среднего коридора, увеличил емкость контейнерного причала на 50 000 TEU.

Как передает Report со ссылкой на терминал, это стало возможным благодаря приобретению 5,4 гектара земли, а также модернизации и расширению контейнерной площадки.

“Это расширение улучшает возможности хранения, повышает операционную эффективность и усиливает готовность к реализации крупных проектов в регионе, сохраняя конкурентоспособность Поти в Черноморском регионе и за его пределами. С ростом спроса растет и наша приверженность развитию устойчивой инфраструктуры, отвечающей изменяющимся потребностям местной и глобальной торговли”. - говорится в сообщении компании.

В 2024 году контейнерооборот крупнейшего морского порта Поти на западе Грузии составил 545 297 TEU. За тот же период терминал принял 313 контейнеровозов и обработал 74 173 транспортных средства.

Завершение строительства нового контейнерного терминала в Поти, нацеленного на расширение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), ожидается в 2027 году. На терминале будут установлены два крана типа STS Post-Panamax, что обеспечит годовую обработку до 400 000 TEU. Новый причал сможет принимать суда длиной до 300 метров с осадкой до 13,5 метра.

ТМТМ представляет собой международный транспортный маршрут, соединяющий Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию.

В 2024 году объем перевозок по ТМТМ увеличился на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается рост до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц ТМТМ. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть. К 2027 году пропускная способность маршрута может достичь 10 млн тонн в год.