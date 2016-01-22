​Контейнерный поезд Украина-Китай сегодня прибудет в Баку

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Экспериментальный контейнерный поезд, курсирующий по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай, уже находится на территории Азербайджана. Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

Он отметил, что поезд в 05:30 достиг территории Азербайджана, примерно в 06:10 - проехал Беюк Кесик.

"Поезд уже проехал Гянджу и достигнет Алята, то есть Баку примерно в 17:00-18:00", - отметил Н.Азмамедов.

Напомним, что Украина 15 января запустила экспериментальный поезд по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай, включающем паромные переправы и сухопутные дороги. Поезд состоит из 10 вагонов и 20 40-футовых контейнеров. Поезд преодолеет расстояние до станции Достык на казахстанско-китайской границе за 11-12 дней.