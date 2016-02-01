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    Контейнерный поезд Украина-Китай прибыл в пункт назначения

    Экспериментальный контейнерный поезд отправился из украинского порта Ильичевск 15 января

    Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ Экспериментальный контейнерный поезд, курсирующий по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай, 31 января достиг границы Китая. Как сообщает Report, информацию об этом распространили украинские СМИ.

    Отметим, что контейнерный поезд 22 января прибыл в Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят.

    Напомним, что поезд, состоящий из 10 вагонов и 20 сорокафутовых контейнеров, отправился из украинского порта Ильичевск 15 января и 20 января прибыл в грузинский порт Поти. Из Азербайджана поезд направился по маршруту Казахстан-Китай.

    Загруженный товарами поезд из Китая начнет движение в обратном направлении.

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