Контейнерный поезд Украина-Китай прибыл в пункт назначения

Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ Экспериментальный контейнерный поезд, курсирующий по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай, 31 января достиг границы Китая. Как сообщает Report, информацию об этом распространили украинские СМИ.

Отметим, что контейнерный поезд 22 января прибыл в Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят.

Напомним, что поезд, состоящий из 10 вагонов и 20 сорокафутовых контейнеров, отправился из украинского порта Ильичевск 15 января и 20 января прибыл в грузинский порт Поти. Из Азербайджана поезд направился по маршруту Казахстан-Китай.

Загруженный товарами поезд из Китая начнет движение в обратном направлении.