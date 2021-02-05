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Следующий из Турции в Китай контейнерный поезд прибыл в Баку

Следующий из Турции в Китай контейнерный поезд прибыл в Баку В Бакинский порт прибыл блок-поезд, состоящий из 42 контейнеров, перевозящий новый вид груза из Турции в Китай – продукцию горнодобывающей промышленности.
Инфраструктура
5 февраля 2021 г. 15:49
Следующий из Турции в Китай контейнерный поезд прибыл в Баку

В Бакинский порт прибыл блок-поезд, состоящий из 42 контейнеров, перевозящий новый вид груза из Турции в Китай – продукцию горнодобывающей промышленности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container.

Поезд, следующий из города Анкара в Турции в город Сиань в Китае, является новым логистическим продуктом, представленным ООО ADY Container совместно со своими партнёрами в Турции, Грузии и Казахстане.

Очередной экспортный поезд Турции, состоящий из 40-футовых контейнеров, который прибыл в Бакинский порт, двигаясь по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, будет отправлен в порт Актау в Казахстане фидерным судном "Бекет Ата".

Операторами перевозки являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума – компании ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

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Версия на английском языке Export train from Turkey to China arrives in Baku
Версия на азербайджанском языке Türkiyədən Çinə göndərilən ixrac qatarı Bakıya çatıb

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