Международная консалтинговая компания Micon подготовила отчет об объектах по добыче руды в Гедабеке

Международная консалтинговая компания Micon International Ltd подготовила предварительный отчет об объектах по добыче и переработке руды в Гедабеке.

Международная консалтинговая компания Micon International Ltd подготовила предварительный отчет об объектах по добыче и переработке руды в Гедабеке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию Anglo Asian Mining.

Anglo Asian Mining (AAM) ожидает, что работа над отчетом будет завершена на следующей неделе, и предоставит более подробную информацию после завершения работы над ним.

Anglo Asian Mining в настоящее время изучает проект отчета совместно с компанией Micon и правительством Азербайджана.

Напомним, 31 июля британская компания Anglo Asian Mining приостановила работу установки по переработке руды методом флотации и добычу на контрактной площади Гедабек до тех пор, пока не будут устранены все недостатки в области охраны окружающей среды и техники безопасности, если таковые будут выявлены в отчете независимой международной консалтинговой компании Micon.

Команда Micon по поручению правительства Азербайджана и при поддержке азербайджанской экологической компании "Iqlim" провела полную экологическую инспекцию объектов по добыче и переработке руды на Гедабеке, и по результатам должна будет предоставить полный отчет о своих выводах правительству и компании.