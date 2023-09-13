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Международная консалтинговая компания Micon подготовила отчет об объектах по добыче руды в Гедабеке

Международная консалтинговая компания Micon подготовила отчет об объектах по добыче руды в Гедабеке Международная консалтинговая компания Micon International Ltd подготовила предварительный отчет об объектах по добыче и переработке руды в Гедабеке.
Инфраструктура
13 сентября 2023 г. 15:10
Международная консалтинговая компания Micon подготовила отчет об объектах по добыче руды в Гедабеке

Международная консалтинговая компания Micon International Ltd подготовила предварительный отчет об объектах по добыче и переработке руды в Гедабеке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию Anglo Asian Mining.

Anglo Asian Mining (AAM) ожидает, что работа над отчетом будет завершена на следующей неделе, и предоставит более подробную информацию после завершения работы над ним.

Anglo Asian Mining в настоящее время изучает проект отчета совместно с компанией Micon и правительством Азербайджана.

Напомним, 31 июля британская компания Anglo Asian Mining приостановила работу установки по переработке руды методом флотации и добычу на контрактной площади Гедабек до тех пор, пока не будут устранены все недостатки в области охраны окружающей среды и техники безопасности, если таковые будут выявлены в отчете независимой международной консалтинговой компании Micon.

Команда Micon по поручению правительства Азербайджана и при поддержке азербайджанской экологической компании "Iqlim" провела полную экологическую инспекцию объектов по добыче и переработке руды на Гедабеке, и по результатам должна будет предоставить полный отчет о своих выводах правительству и компании.

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