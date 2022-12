В Брюсселе обсудили развитие транспортных связей между Европой и Южным Кавказом

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял участие в конференции по развитию транспортных связей между Европой и Южным Кавказом.

Как сообщает Report, об этом депутат Европарламента от Польши Томаш Пореба (Tomasz Poręba) написал в Twitter.

"Для меня большая честь инициировать и провести такую своевременную конференцию по транспортному сообщению между Европой и регионом Южного Кавказа с участием министра транспорта Азербайджана и важных региональных партнеров из Турции и Грузии", - говорится в публикации.