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В Брюсселе обсудили развитие транспортных связей между Европой и Южным Кавказом

В Брюсселе обсудили развитие транспортных связей между Европой и Южным Кавказом Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял участие в конференции по развитию транспортных связей между Европой и Южным Кавказом.
Инфраструктура
1 декабря 2022 г. 14:16
В Брюсселе обсудили развитие транспортных связей между Европой и Южным Кавказом

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял участие в конференции по развитию транспортных связей между Европой и Южным Кавказом.

Как сообщает Report, об этом депутат Европарламента от Польши Томаш Пореба (Tomasz Poręba) написал в Twitter.

"Для меня большая честь инициировать и провести такую своевременную конференцию по транспортному сообщению между Европой и регионом Южного Кавказа с участием министра транспорта Азербайджана и важных региональных партнеров из Турции и Грузии", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Transport connectivity between Europe and South Caucasus discussed in Brussels
Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Avropa ilə Cənubi Qafqaz arasında nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı müzakirə olunub

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