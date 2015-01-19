​Компания "VIM-Avia" уже второй раз отменила рейс Москва-Баку-Москва

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня отменен авиарейс из Москвы, который должен был совершить посадку в Баку в 12:00. Также отменен обратный рейс Баку-Москва на том же самом лайнере. Как сообщили Report в главном офисе компании "VIM-Avia", который должен был осуществить этот рейс в Баку из аэропорта Домодедово, полеты отменены из-за внутренних проблем и оперативных потребностей авиакомпании. Однако, официальные представители не сообщили о деталях этого решения. Отметим, что это уже второй рейс, отмененный за эту неделю компанией "VIM-Avia". Так, авиакомпания 12 января уже отменяла рейс по маршруту Москва-Баку-Москва.